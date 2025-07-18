В России ужесточили правила перевозки детей в автомобиле

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Новые правила направлены на повышение безопасности несовершеннолетних в машине.

Правительство России обновило требования к перевозке детей в легковых автомобилях, официально уточнив, какие устройства больше не считаются детскими удерживающими средствами. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно внесенным изменениям в ПДД, под «детской удерживающей системой» теперь понимается специальное устройство, предназначенное для обеспечения безопасности ребенка в автомобиле.

При этом прямо указано, что такие предметы, как лямки, фиксаторы, адаптеры, накладки на ремни безопасности и другие подобные изделия, не признаются полноценными удерживающими устройствами.

Уточняется, что требования к детским удерживающим системам установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России выросли штрафы за нарушение ряда ПДД. Так, за невыполнение требования инспектора ГАИ остановить транспортное средство с водителя могут взыскать до десяти тысяч рублей.