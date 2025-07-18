Три туалета и маленькая кухня: Бородина показала свою новую квартиру

Фото, видео: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАСС;Telegram/Ксения Бородина/borodylia0803; 5-tv.ru

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Звезда также продемонстрировала спальню, где будет видеть сладкие сны с Сердюковым.

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала кадры румтура по новой квартире в своем Telegram-канале. По ее словам, недвижимость не предназначена для постоянного проживания. Знаменитость отметила, что семья будет здесь оставаться при наличии деловых мероприятий в центре Москвы.

Показ квартиры Бородина начала с гостиной, совмещенной с кухней, которая достаточно небольшая. Затем она продемонстрировала ванну и туалет.

«Несмотря на то, что квартира не совсем большая, в ней три туалета — первый гостевой туалетик такой маленький, второй санузел — это девочек, прямо напротив их комнаты. Здесь душевая, классная раковина, в общем, им вдвоем здесь нормально», — рассказала телеведущая.

На кадрах видно, что в санузле «для взрослых» установлены две раковины и полноценная ванна.

Также знаменитость показала и комнату дочек. Она выполнена в «пыльно-розовых» тонах. Телеведущая назвала эту комнату «самой сладкой». К тому же Бородина продемонстрировала и их с Николаем Сердюковым спальню.

По ее словам, она получилась очень уютной, как и задумывалась. Большинство полочек пока пустует, однако на кадрах уже видна фоторамка со свадебным снимком Бородиной и Сердюкова.

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