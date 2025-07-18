«Скрасить досуг»: волонтеры «Движения первых» привезли помощь детям в Курахово

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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В наборах — рюкзаки, канцелярские наборы, книги, конфеты и раскраски.

Дети в городе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) получили партию гуманитарной помощи от волонтеров «Движения первых». Об этом 5-tv.ru рассказал председатель волонтерской организации в ДНР Денис Чернобай.

«Подарки от движения — рюкзаки, канцелярские наборы, книги, конфеты, разукрашки — в общем, все, что есть, чтобы скрасить их досуг, сделать жизнь хоть чуть-чуть ярче, показать, что мы уже рядом с ними, что мы ни в коем случае их не отпустим», — рассказал он.

Сейчас в Курахово живут 11 семей с детьми. Все они отказались покидать свои дома, объяснил волонтер. Город постепенно возвращается к мирной жизни: местным жителям уже доступны свет и сотовая связь, а скоро решится вопрос с интернетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что три спасенных из зоны СВО кота пополнили труппу Куклачева. Сейчас они проходят карантин и адаптацию. Следующий этап — занятия со специалистами, по итогу которых станет ясно, кто из новоприбывших сможет проявить себя в качестве циркового артиста.