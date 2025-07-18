Курение вейпов в жару становится особенно опасным: врач объяснил, почему

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Эти электронные устройства при высоких температурах выделяют больше токсичных веществ.

Вейпы в жаркую погоду могут причинить организму куда больший вред, чем обычно. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Подмосковья Виталий Холдин в эфире «Радио 1».

По его словам, при высоких температурах жидкости внутри вейпов испаряются активнее, что повышает концентрацию токсичных веществ в воздухе. Эти испарения раздражают дыхательные пути и способны вызывать серьезные заболевания.

К тому же в жаркую погоду организм теряет больше жидкости, а это в сочетании с курением усугубляет ситуацию. Холдин напомнил, что никотин способствует сгущению крови и сужению сосудов, что в условиях обезвоживания усиливает нагрузку на сердце и повышает артериальное давление.

«Кроме того, никотин сужает сосуды, что может привести к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему», — подчеркнул врач.

Ранее, писал 5-tv.ru, названы первые симптомы опасной болезни вейперов.