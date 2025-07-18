ФНС заблокировала счета Юрия Антонова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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С чем это может быть связано?

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила операции по банковским счетам композитора и народного артиста России Юрия Антонова. Об этом свидетельствуют данные сервиса проверки контрагентов «Контур. Фокус», с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно информации, решение касается как полной, так и частичной блокировки счетов. Отмечается, что Юрий Антонов зарегистрирован как индивидуальный предприниматель еще с 1997 года. Основной вид деятельности — исполнительское искусство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФНС ликвидирует бутик народного артиста РФ Филиппа Киркорова, который тот открыл в 2011 году. В торговой точке продавалась одежда с фирменным логотипом исполнителя.

В первое время бизнес был прибыльным, но из-за грубого поведения сотрудников начались убытки. Позже магазин переехал в другой торговый центр, но это не помогло, и бизнес стал приносить еще меньше прибыли.