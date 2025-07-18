Пассажиры круизного лайнера в США заразились неизвестным вирусом

Фото: 5-tv.ru

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На его борту — более пяти тысяч пассажиров.

На борту круизного лайнера Navigator of the Seas, находящегося у берегов США, зафиксировано массовое заражение пассажиров неизвестным вирусом. Известно, что на его борту находится больше пяти тысяч человек.

У заболевших наблюдаются одинаковые симптомы: рвота, диарея и сильные желудочные спазмы. Как сообщает газета Metro, недомогание почувствовали по меньшей мере 134 пассажира и 11 членов экипажа.

Судно компании Royal Caribbean Судно вышло из порта Лос-Анджелеса в мексиканскую Пуэро-Вальярте 4 июля, а уже 11 числа вернулось обратно.

Информация о вспышке заболевания появилась после того, как несколько пассажиров сообщили о резком ухудшении самочувствия. Медицинская служба корабля оперативно изолировала заболевших и проинформировала санитарные службы США.

Источник заражения пока не установлен. Специалисты проводят лабораторные исследования, чтобы определить природу вируса. Тем временем судно прошло полную дезинфекцию, а экипаж усилил меры гигиены и контроля.

Ситуация находится под наблюдением Центра по контролю и профилактике заболеваний США.