Интимный процесс: нормально ли кормить ребенка грудью в общественном месте

Психолог Миллер: кормление грудью у всех на виду может навлечь опасность на мам

Фото, видео: www.globallookpress.com/Elisa Schu; Из личного архива Александры Миллер; 5-tv.ru

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Певица Сати Казанова ранее назвала это действие «сакральным и прекраснейшим из аспектов жизни».

Кормление грудью в общественных местах может навлечь опасность на мам. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог Александра Миллер.

В качестве примера эксперт взяла женщин, которые пропагандируют как норму кормление ребенка грудью в ресторанах. По мнению Миллер, это выглядит странно и неуместно.

«И небезопасно для самой матери, потому что масса неадекватных существует мужчин, которые могут себе нафантазировать что-то, а потом фантазию попытаться воплотить в жизнь», — объяснила она.

Психолог считает, что матерей в первую очередь должна волновать собственная безопасность, а не возможность «отстоять права». Популяризация кормления грудью в общественных местах — лишнее, потому что это интимный процесс. Люди, в отличие от животных, должны понимать нормы приличия, уточнила Миллер.

«Мы же все-таки люди, мы не животные. Если животные не понимают, где нужно кормить своих детей, то говорить всем „она же мать, это нормально“ — переход личных границ», — добавила психолог.

Певица Сати Казанова ранее призвала матерей не стыдиться грудного вскармливания в общественных местах. По мнению артистки, это — «сакральный и прекраснейший из аспектов жизни», который ошибочно табуируют.

С точки зрения психолога, подобное мышление характерно для женщин в первый год после родов.

«Возможно, у нее вот этот синдром такой. Тем более, это поздний ребенок, поздние роды. Скорее всего у нее это гипертрофированная такая история», — заявила эксперт.

Миллер предположила, что Казанова не рассуждала бы таким образом, если бы имела опыт материнства в более раннем возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Сати Казанова скрывает свою дочь.