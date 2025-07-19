«Для меня это и есть отдых»: без чего не может жить Кирилл Туриченко
Кирилл Туриченко не может жить без водоема рядом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Как только у певца появляется свободная минута, он уезжает из города.
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко не может представить свою жизнь без водоема рядом. Об этом певец рассказал 5-tv.ru на музыкальном шоу-презентации нового альбома певицы Elena Jaya.
Дело в том, что Кирилл родился у моря. Для него вода — неотъемлемая часть жизни. Городская суета в целом не особенно импонирует артисту: как только у него появляется возможность, он тотчас уезжает на природу.
«Конечно, в свободное время я уезжаю за город. Для меня это и есть отдых», — поделился артист.
Туриченко объясняет свою избирательность знаком зодиака.
«По знаку зодиака я Козерог», — уточнил певец.
Что касается водоемов — Туриченко рад любому, но особенно привлекательна для него перспектива посидеть на берегу моря или океана.
«И как человек, который родился у моря, я не могу без водоемов. Река, озеро. В лучшем случае — море или океан. Я могу часами сидеть на берегу, наслаждаться, дышать воздухом и получать удовольствие», — резюмировал певец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что как развлекался в детстве Туриченко.