Лукашенко призвал не шутить с картошкой, чтобы не получить по ушам от населения

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Президент Белоруссии признался, что переживает за урожай «второго хлеба».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по уборочной кампании в очередной раз всерьез заговорил о картошке. Глава государства призвал «не шутить» с урожаем, иначе, по его словам, «по ушам получат» от населения все. Фрагмент эмоционального выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя райисполкома», — указал он.

Поводом для тревоги стали прошлогодние жалобы белорусов на перебои с поставкой в магазины доступного и качественного картофеля. Тогда выяснилось, что поставщики переориентировались на экспорт: за границей платят больше, и местные магазины остались с пустыми полками.

Лукашенко не скрывал раздражения и в мае и заявил, что надо вырастить столько, чтобы хватило и Белоруссии, и России. А нехватку на внутреннем рынке он назвал «искусственно созданной».

На последнем совещании президент рассказал, что лично проверил поля и особо обеспокоен угрозой фитофторы — грибковой болезни, способной уничтожить урожай.

«Больше всего меня беспокоит, чтобы фитофтора картошку не съела. Посмотрите. Упаси господь, мне доложат, что вы не обработали картофель. И опять будем переживать в будущем году, в марте–апреле, что нам картошки не хватило», — предупредил он.

Министр сельского хозяйства Белоруссии Юрий Горлов признал: из-за переувлажненности в отдельных регионах болезнь могла появиться, но в целом ситуация лучше, чем в прошлом году. Ожидается урожай не менее миллиона тонн против 780 тысяч тонн в прошлом сезоне.

«Я за картошку, конечно, переживаю, но меня успокаивает то, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там, где умеют его возделывать. Меня это успокаивает, но вас не должно успокаивать. Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель», — подытожил Лукашенко.

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