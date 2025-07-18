Умер артист ВИА «Стожары» Алексей Никольский

Фото: Вконтакте/ГАУК "Брянская областная филармония"/filarmonia32bryansk

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Церемония прощания с музыкантом пройдет 19 июля в Траурном зале Брянской городской больницы № 1.

Умер артист вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Стожары» Алексей Никольский. О его смерти сообщила Брянская областная филармония в своем Telegram-канале.

«Прекрасный музыкант, любимец публики, отзывчивый коллега, замечательный человек с большим и добрым сердцем... Его талант, оптимизм и доброта навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Церемония прощания с артистом пройдет 19 июля в 12:00 в Траурном зале Брянской городской больницы №1.

Ансамбль «Стожары» хорошо известен поклонникам живой музыки за проникновенные исполнения, народные и авторские песни. Алексей Никольский внес значительный вклад в творчество коллектива, став для многих символом искренности и профессионализма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер солист ВИА «Сябры» Николай Сацура.