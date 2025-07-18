Умер актер из фильма «Золотой трон» Кайрат Кемалов

Фото: instagram.com*/ermaganbetbulekpaev

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Его профессиональный путь начался в Казахстане, однако талант артиста получил признание далеко за пределами родной страны.

На 69-м году жизни скончался известный актер театра и кино, заслуженный деятель Республики Казахстан Кайрат Кемалов. О его смерти сообщил в социальных сетях глава Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Кемалов посвятил всю свою жизнь театральному искусству и внес значительный вклад в развитие казахстанской культуры. Его профессиональный путь начался в Караганде, однако талант актера получил признание далеко за пределами родного региона.

Кайрат Кемалов запомнился зрителям множеством ярких ролей и образов, за которые был удостоен престижных наград, в том числе и на международном уровне. Среди его наиболее известных работ — фильмы «Золотой трон» и «Казахское ханство. Алмазный меч».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что режиссер Юрий Кара умер на 71-м году жизни.

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