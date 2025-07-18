Путин: Россия настроена на поиск путей для урегулирования конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Такое мнение президент РФ высказал в ходе разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Россия настроена на поиск дипломатических путей для урегулирования конфликта на Украине. Такую позицию высказал президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора турецким лидер Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении.

Владимир Владимирович поблагодарил президента Турции за содействие в проведении прямых переговоров между Украиной и Россией и предоставлении площадки для диалога в Стамбуле.

Во время разговора лидеры стран затронули ряд актуальных тем о дальнейшем развитии двусторонних связей. В том числе заседания межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 27 июня было оценено позитивно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле пообещали учесть угрозы НАТО Калининградской области в диалоге с США. Это стало ответом на высказывания генерал Кристофера Донахью о готовности альянса подавить оборону региона в случае конфликта.