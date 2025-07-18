Шаг вперед: как пройдет «Формула Студент» в 2025 году

Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»

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Россия начала принимать участие в инженерном соревновании 18 лет назад.

В 2025 году всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» сделает заметный шаг вперед. В программе — выставка студенческих гоночных дизайнерских работ, которые были созданы в течение нескольких последних лет.

Одновременно с «Формулой Студента» пройдет фестиваль дизайна Drive Design Fest. На нем специалисты из сферы высшего образования поднимут вопрос сотрудничества между инженерными и дизайнерскими факультетами. Сейчас в России коммуникация между этими сторонами только начинает зарождаться.

«Формула Студент» проходит в рамках GARAGE FEST «Игора Драйв 2025». Впервые соревнование прошло в 1998 году. Тогда сообщество автомобильных инженеров решило проводило соревнование для студентов лучших технических университетов Европы.

Перед молодыми людьми стояла задача в рамках строгого регламента разработать и построить гоночную машину, а затем на практике показать преимущества своей работы.

Россия начала принимать участие в «Формуле Студент» с 2007 года. Первой свои силы попробовала команда Московского автомеханического института (МАМИ), который впоследствии стал частью Московского политехнического института.

Желающих принять участие с каждым годом становилось все больше. Так в России появилась собственная «Формула Студент», в которой смогли участвовать не только московские университеты, но и ВУЗы регионов.

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