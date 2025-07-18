Фото: kremlin.ru

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Глава региона также упомянул древнюю икону, связанную с князем Боголюбским.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев напомнил президенту России Владимиру Путину об исторической традиции взятия Киева. Об этом он сообщил лидеру государства на встрече в Кремле с докладом о социально-экономическом развитии региона.

Глава области упомянул события о взятии Киева князем Андреем Боголюбским в 1169 году. Авдеев подчеркнул, что тогда было объединено 11 княжеств. А также штурмом был захвачен город, который сегодня является столицей Украины. По словам губернатора, это событие стало переломным моментом в истории Руси и укрепило значение города Владимира как нового центра.

Авдеев отметил, что во Владимире до сих пор хранится икона, которая датируется 1155 годом и связана с именем князя Андрея Боголюбского. Этот артефакт, по словам главы области, представляет важную часть духовной традиции региона.

Историческая справка прозвучала в контексте обсуждения значимости патриотического воспитания и сохранения памяти о ключевых событиях прошлого.