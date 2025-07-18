SСМР: Китай ответит на санкции в новом пакете ЕС против двух банков

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Министр иностранных дел Поднебесной неоднократно предупреждал о возможных контрмерах на ограничения в этом секторе.

Министерство иностранных дел Китая неоднократно призывало Европейский союз (ЕС) воздержаться от введения санкций против китайских банков. Так как за этим последуют ответные меры. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В новом 18-м пакете санкций ЕС в отношении России оказались под ограничениями два небольших банка Китая — Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank. По информации издания, подобные меры могут вызвать ответные действия со стороны Пекина, который в последние недели активно вел переговоры с целью отмены этих санкций.

«Во время встречи с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И три или четыре раза предупреждал ее о возможном ответе на включение банков в санкционный список», — говорится в публикации.

Точные детали возможных мер пока не раскрываются.

Кроме того, в рамках того же пакета санкций Евросоюз ввел ограничения против семи китайских и четырех турецких компаний, что усиливает напряженность в международных отношениях.