Дума одобрила льготы гражданским женам погибших участников СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Факт совместного проживания будет подтверждаться через суд.

Комитет Государственной думы по обороне одобрил поправки ко второму чтению законопроекта, который устанавливает единый срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.

Одна из ключевых поправок касается прав гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО). Женщины смогут претендовать на получение льгот и пособий при соблюдении определенных условий.

В частности, речь идет о трех критериях: совместное проживание с погибшим не менее трех лет, наличие общего ребенка и ведение совместного хозяйства. Законопроект учитывает не только официально зарегистрированные браки, но и устойчивые фактические отношения, при наличии документального или свидетельского подтверждения.

Установление факта совместного проживания, а также наличия общего ребенка и хозяйства будет осуществляться судом в порядке особого производства. Это означает, что заинтересованной стороне потребуется предоставить доказательства — например, совместную регистрацию, счета, фотографии или показания свидетелей.

Ранее в действующем законодательстве подобный статус для гражданских жен отсутствовал, что ограничивало их доступ к социальной поддержке после гибели партнера. Новая норма направлена на устранение этой несправедливости. Поправки будут рассмотрены в ходе второго чтения основного законопроекта.