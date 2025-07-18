Брижит Макрон ошеломило решение суда по делу о смене пола
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Alexis Sciard
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Супруга президента Франции намерена обжаловать вердикт.
Апелляционный суд Парижа на прошлой неделе признал невиновными двух женщин, публично заявлявших, что первая леди Франции Брижит Макрон родилась мужчиной и впоследствии сменила пол. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, среди тех, кто распространял недостоверные сведения — французская журналистка Наташа Рей и Амандин Руа, настоящее имя которой Дельфин Жегусс.
«Источники сообщили, что госпожа Макрон абсолютно ошеломлена решением апелляционного суда Парижа, вынесенным на прошлой неделе. Это решение оправдало двух ее самых ярых критиков», — приводит Daily Mail слова своего источника.
Рей ранее заявляла, что располагает «доказательствами» смены пола супругой президента. Эти утверждения активно распространялись в социальных сетях, что нанесло удар по репутации семьи Макрон.
Сама Брижит назвала происходящее клеветой и обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства. Однако судебная инстанция встала на сторону ответчиков, не найдя состава преступления в их действиях.
Первая леди намерена подать апелляцию на принятое решение. В ее окружении считают, что подобные инсинуации не только вредят репутации, но и поощряют безнаказанное распространение ложной информации.