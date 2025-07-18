В Кремле пообещали учесть угрозы НАТО Калининградской области в диалоге с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ

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Ранее генерал Донахью заявил о готовности альянса подавить оборону региона в случае конфликта.

Высказывания американского генерала Кристофера Донахью о Калининградской области будут учтены при формировании позиции в диалоге с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге.

Командующий армией США в Европе и Африке, а также сухопутными войсками НАТО накануне заявил, что альянс разработал план по оперативному подавлению оборонительного потенциала российских сил, размещенных в регионе.

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных, агрессивных заявлений, которые мы сейчас часто слышим», — поделился Песков.

Пресс-секретарь прокомментировал ситуацию, отметив, что враждебная риторика со стороны Североатлантического альянса не останется без внимания и будет обязательно отражена в подходе Москвы к международным контактам.

При этом представитель Кремля уточнил, что даже на фоне подобных заявлений Россия не отказывается от диалога с НАТО несмотря на крайне сложное состояние отношений. По его словам, процесс восстановления контактов с альянсом остается затрудненным и требует времени, однако Москва продолжит участие в налаживании общения.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного» для вступления в конфликт со странами НАТО.