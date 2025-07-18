Байкеры со всей страны съехались на фестиваль «Балтик Ралли»

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В Выборге пройдут экскурсии, мотопробеги, концерты и свадьба.

Увидеть все живописные места нашей страны своими глазами смогли участники крупнейшего мотофестиваля. На «Балтик Ралли» съезжаются со всей России.

Колонны стартовали в Чите, Мурманске, Сочи и Владивостоке. И в каждом городе присоединялись новые путешественники — чтобы провести выходные в Выборге под рев моторов и звуки рока. Экскурсии, выставки, мотопробег, бильярдный турнир, концерты и даже байкерская свадьба. С открытия фестиваля — корреспондент «Известий» Надежда Одинцова.

Мотоциклисты со всей страны, преодолевая все границы, на высокой скорости через самые живописные места России, а главное — одной командой, одной мотосемьей — проехали тысячи километров и десятки городов, чтобы объединиться.

Всего в географии мотопробега «Балтик Ралли» — восемь маршрутов. Те, кто начал путь в Чите, промчались через всю Центральную Азию. Южная колонна приехала из Сочи, северная — из Мурманска. На маршрутах останавливались и собирали новых участников, чтобы вместе доехать до финиша.

Здесь же собрались мотоциклисты из Финляндии, Белоруссии, Германии, Эстонии, Армении и Грузии. Самый длинный путь, 12 тысяч километров, преодолевали байкеры из Владивостока. Настоящее приключение для самых отчаянных мотолюбителей.

«Нас было 22 человека, и в каждом городе к нам присоединялись мотоциклисты из Новосибирска, Омска. Владивосток проводил 40-градусной жарой, как в духовке. Новосибирск — дождем, но мы ж не сахар, чтоб расплавиться», — поделился участник мотофестиваля «Балтик Ралли» Константин Латыш.

Ключевое событие первого фестивального дня «Балтик Ралли» — уже традиционный «Бессмертный Мотополк». Объединившись здесь, в Выборге, мотоциклисты единой колонной направились на «Поле Пасхина».

«Патриотический стержень фестиваля. Не все это знают, не все понимают. Многим представляется это просто как светское мероприятие, чисто байкерское, связанное с развлечениями. В этом году ребята из разных мест, знаковых мест нашей страны, связанных с войной, привезли капсулы с землей символические», — рассказал президент мотоклуба OST MC протоиерей Вячеслав Харинов.

В честь 80-летия Великой Победы на площадку привезли редкие музейные экспонаты — мотоциклы периода Великой Отечественной войны. Жемчужина выставки — мотоцикл Vyrus Alyen, единственный в России и один из 17 в мире.

Впереди еще два фестивальных дня «Балтик Ралли»: участников ждут байкерские свадьбы, конкурс мотошлемов, мастер-класс езды на заднем колесе и выступления любимых артистов.