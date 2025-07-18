«Самая красивая страна» открылась в Новой Третьяковке
Выставка «Самая красивая страна» открылась в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Можно увидеть лучшие работы за 11 лет одноименного конкурса.
В Новой Третьяковке в Москве начала свою работу фотовыставка «Самая красивая страна». На экспозиции можно будет увидеть лучшие работы за 11 лет одноименного конкурса — одного из крупнейших в мире природной фотографии.
За это время участники прислали 780 тысяч снимков, создав таким образом коллективный портрет страны. Создан эффект полного погружения, 140 лайтбоксов с потрясающими кадрами, от заповедных уголков до памятников истории.
А еще интерактивная карта и VR-кинотеатр. Посетить выставку можно будет до 5 октября.