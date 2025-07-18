«Сохранить медкадры»: Владимир Путин встретился с главой Владимирской области

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Обсудили безопасность дорожного движение в регионе и ситуацию с медицинскими кадрами.

О развитии Владимирской области сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с главой региона. Александр Авдеев рассказал, что открываются новые индустриальные кластеры. Только в прошлом году запущено 13 предприятий с более чем двумя тысячами рабочих мест.

Отдельно обсудили безопасность дорожного движения. Также затронули вопрос обеспечения региона медицинскими кадрами. Губернатор рассказал, что сейчас существует серьезный отток специалистов. Чтобы изменить эту тенденцию, принято решение создать во Владимирской области собственный профильный вуз.

— Жилье мы предоставляем, в том-то и дело, но дефицит: уезжают девчонки учиться в Ярославль, возвращаются 30%, а не 100%. У нас из 1000 человек проходит целевое обучение в других регионах, возвращаются максимум 30%, — рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

— Уровень ДТП очень большой в целом по области, — отметил президент РФ Владимир Путин.

— Да, к сожалению. Это нам и дает дополнительную статистику по ДТП. Это правда. Но вот будем работать по региональным сетям дорог в этом году, будем освещать более 30 километров дорог для того, чтобы делать их более безопасными.

При поддержке президента заработала трасса М-12. Ее пропускная способность сейчас в два раза выше, чем ожидалось.