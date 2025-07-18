Новая авиагавань страны: первые рейсы в аэропорту Геленджика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Терминал принял самолет из Москвы и отправил борт в столицу.

Этот рейс на первом месте в мире по отслеживанию: на популярном ресурсе за ним наблюдали тысячи пользователей. С открытием аэропорта начинается новая страница в истории всего региона. Старт авиасообщения скажется и на туристической отрасли, и на бизнес-сфере.

Корреспондент «Известий» Виктор Синеок знает все тонкости и нюансы от посадки в Москве до получения багажа в Геленджике. А другой корреспондент «Известий», Ярослав Богат, увидел момент исторического приземления и расскажет, как все устроено в терминале на вылет.

Шереметьево-Б. Один из самых больших терминалов. И один из самых загруженных. Особенно летом.

И это то место, откуда улетает первый рейс в новый аэропорт Геленджика. Особый рейс, к которому приковано очень много внимания.

«Люди, сумки, суета. Все рвутся на юг. Лавируем между чемоданами и тележками для багажа. Проходим мимо табло, новый рейс на месте, вылет без изменений в 11:20 по Москве. Находим тех, кто летит с нами в одном самолете», — отмечает корреспондент.

Рейс в Геленджик появился неожиданно. До этого на юге страны работал только один аэропорт. Теперь есть новый — и какой! Вылетающие под впечатлением.

«Я лично не планировала в этом году поездку в Геленджик из-за трудностей переезда — теперь да, вот такая возможность невероятная, я очень рада», — поделилась пассажирка рейса Москва-Геленджик Татьяна.

Но есть и те, кто узнал о новом терминале от нас. Вот семья Григоровых срочно купили билеты, как только они появились в продаже. Но не успели оценить здание, которое будет принимать их в Геленджике. Мы показали им новое чудо российского юга.

Кто-то на отдых, кто-то по работе. Известного актера Сергея Жигунова мы заметили у стойки регистрации. Летит на гастроли — с супругой и тремя собаками. О том, что первым рейсом — в новый красивый терминал, тоже узнал от нас.

Несколько минут на регистрацию и волнение. У нас тоже есть возможность самим совершить этот знаковый полет.

«Все, с этого момента мы — точно пассажиры исторического рейса. Вот посадочный талон, нужно идти к самолету», — рассказывает корреспондент.

Посадка в самолет проходит быстро. Пассажиры рейса SU-1082 — в предвкушении. Новый аэропорт Геленджика хочется быстрее увидеть своими глазами.

«Это просто супер, круче, чем в Сочи. В России, мне кажется, мало аэропортов таких футуристичных, красивых. Мне кажется, молодцы. Горжусь своей страной», — поделилась пассажирка Алена Мяло.

«Увидел фотографии нового аэропорта, я, конечно, был приятно удивлен. Мы были в Геленджике лет пять назад, небольшой такой, старенький терминальчик, практически не было, скажем так. А теперь прям, не знаю, красавец, интересно посмотреть», — добавил пассажир Вадим.

Чувствуется, что рейс особенный: многие снимают полет на память.

«Вот сейчас очень ответственный момент. Началось обслуживание пассажиров. Полет проходит в штатном режиме на высоте 11 тысяч метров. Конкретно сейчас летим над Казахстаном», — рассказывает корреспондент.

Бортпроводники немного волнуются.

Не просто аэропорт — новые ворота юга России. Невероятный комфорт и безупречная логистика. Вместительная парковка на привокзальной площади рассчитана на 430 автомобилей. При этом такси и арендованные машины стоят отдельно.

Сам терминал выглядит легким и парящим. И это настоящее инженерное чудо. Кровля площадью 14,5 тысяч квадратных метров весит 1000 тонн. Ее держат четыре внешних и девять внутренних колонн. Но конструкция выглядит невесомой — из-за отсутствия стен. Фасад собран из изогнутых стекол, созданных по уникальной технологии моллирования. Еще они обеспечивают максимальную энергоэффективность.

Внутри аэропорт продуман до мельчайших деталей. Удобная зона выдачи багажа. Просторный зал ожидания вылета. Уютные кафе и рестораны, их в новом терминале много. А вот схема расположения магазинов. Медпункт, комната матери и ребенка. Все для исключительного удобства гостей. В разных зонах расположены банкоматы. Есть даже отделение Акционерного Банка «РОССИЯ».

Билеты на первый рейс разлетелись мгновенно. В середине пути поздравили первых покупателей. На память — модель самолета, на котором выполняется полет.

Светлана с семьей раньше до Геленджика добирались из Нижнего Новгорода долго, через Сочи. Теперь — намного быстрее, и сразу попадут в новый терминал.

Первый полет для капитана воздушного судна — премьера. В Геленджик летел новым маршрутом.

«После сегодняшнего рейса мы подготовим отчет для других пилотов. И следующий рейс уже будет выполнен по-новому после нашего описания», — рассказал пилот-инструктор летного отряда А-320, командир воздушного судна А-320 Андрей Крахмалев.

Уже на полосе самолет пропускают через водяную арку. Традиция.

Пассажиров приглашают к выходу.

«Вот он — этот момент, когда пассажиры первого рейса впервые видят новый терминал аэропорта Геленджика, и мы — в их числе. Что сказать? Он прекрасен! Мой коллега Ярослав Богат все это время провел с другой стороны нового терминала. Вот его впечатления», — отметил корреспондент Виктор Синеок.

В аэропорт ведет удобная дорожная развязка, есть полосы для общественного транспорта. Конечный пункт для встречающих и провожающих — эта просторная парковка.

Первое, на что обращаешь внимание — будто бы заехал не на автомобильную стоянку, а в какой-то ландшафтный парк. Слышно пение хищных птиц, оно доносится из громкоговорителей, чтобы отпугнуть более мелких пернатых.

Всего несколько шагов — и ты у входа. Для тех, кто путешествует с большим багажом или детьми — идеальный вариант. Везде навигационные карты, в том числе продублированные шрифтом Брайля.

«Заблудиться в терминале просто невозможно, повсюду информационные стенды. Налево — вылет, направо — прилет. Прямо напротив входа — стойки регистрации», — отмечает корреспондент.

Пассажиры первого рейса из Геленджика прибыли заранее. Есть даже те, кто не вылетает, а просто пришли полюбоваться.

Для пассажиров открытие нового современного аэропорта — это бесценный подарок, способный сделать курортный сезон поистине незабываемым, особенно сейчас, в его разгар. Амбициозный проект подарит путешественникам десятки километров пляжей, удивительной природы и самый развивающийся на данный момент город-курорт в стране.

Теперь Геленджик открывает новые горизонты — еще и для бизнеса. И все благодаря аэропорту.

Сергей в столицу летит по делам. За стройкой аэропорта следил с момента закладки фундамента. Как только узнал об открытии — сразу купил билет.

В аэропорту заботятся и о самых маленьких пассажирах. Есть игровая зона и даже комната для сна, где малыши смогут отдохнуть в ожидании рейса.

И зона прилета, и зона вылета продуманы до мелочей. Как только багажная лента унесла сумки или рюкзак отправлен в камеру хранения, можно пойти по своим делам. Нужно решить финансовые вопросы — рядом отделение банка, где готовы предоставить все виды услуг. Хочется перекусить — меню кафе и ресторанов в помощь. А еще можно познакомиться с лучшими российскими новинками в мире виноделия. В зале «Мое вино» — настоящая коллекция. Это как раз в зоне вылета.

Во всем аэропорту, можно сказать, интеллектуальный климат-контроль, который спасет от летнего зноя. Системы вентиляции сами определят, сколько человек находятся внутри здания, и подберут для них комфортную температуру.

Восемь независимых друг от друга климатических зон. А в комнате матери и ребенка — особый режим.

«В автоматическом режиме происходит регулирование частоты работы вентиляторов двигателей установки в зависимости от температуры, датчиков СО2. Для помещений матери и ребенка, здравпункта есть бактериальные секции с обработкой ультрафиолетом», — объяснил технический директор аэропорта Геленджик Владимир Тютин.

Внутри аэропорта уникальная акустическая атмосфера. Во-первых, здесь нет эха. Во-вторых, объявлений из зоны прилета не слышно в зоне вылета. И наоборот. Хотя единых перекрытий в здании нет.

Секрет — в специальных звукоизоляционных панелях. Рядом не слышно ничего лишнего, только информация, предназначенная для конкретного зала.

Аэропорт приветствует гостей бархатным баритоном. Голос синтезирован искусственным интеллектом.

«Это электронный голос, которого зовут Филипп. Выбирала его прекрасная половина нашего коллектива, теперь он будет радовать наших пассажиров», — сообщила пресс-секретарь аэропорта Геленджик Виктория Мороз.

Радуют пассажиров и уникальные залы. Каждый из них может похвастаться своим характером. В общем дизайне даже досмотровые системы. Безопасность аэропорта на самом высоком уровне.

«У нас установлено максимальное количество интроскопов, линий досмотра сейчас на входном контроле четыре, с возможностью увеличения для входного контроля. И также на предполетном досмотре все увеличивается. Максимально сделано для пассажиров с запасом, чтобы мы могли обрабатывать максимальное количество людей в минимальное количество времени», — заявил начальник службы транспортно-авиационной безопасности аэропорта Геленджик Сергей Чистяков.

Входная группа, просторный зал регистрации — везде только плавные линии, будто застывшие морские волны. Дизайн уникальный и функциональный. Реализовать этот масштабный проект и сделать аэропорт настоящим достоянием помогли Банк «РОССИЯ» и ВТБ.

«Микроклимат аэропорта можно прочувствовать на себе. За окном яркое солнце, температура выше +30, а здесь даже в пиджаке очень комфортно», — отмечает корреспондент.

Внимание привлекают футуристичные, огромных размеров экраны, яркие даже в летний полдень. Навигация максимально проста и удобна, указатели повсюду, от регистрации до выхода на посадку. Вся инфраструктура доступна в том числе и маломобильным пассажирам.

Его открытие существенно снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру всего российского юга. Здесь, под силуэтом парящей птицы, началась его новая история.