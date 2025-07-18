Первый самолет в новом аэропорту Геленджика встретили водяной аркой
Первый самолет в новом аэропорту Геленджика встретили водяной аркой
Фото, видео: 5-tv.ru
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Рейс прилетел из Москвы.
Вот так эффектно встретили в Геленджике первый рейс из Москвы. Этого события на курорте ждали три года. После долгого перерыва в воздушном сообщении пассажиры смогли оказаться на красивейшем побережье Черного моря всего за четыре часа.
Регулярные перелеты из Москвы в Геленджик будут выполняться один раз в день. С 8 августа постоянных рейсов «Аэрофлота» должно стать три.
Ранее 5-tv.ru писал, что география городов, из которых запустят прямые рейсы до Геленджика, будет постепенно расширяться. Пополнится и список авиакомпаний.
Так, уже 24 июля из Москвы в город-курорт начнут летать «Уральские авиалинии». С 7 августа к черноморскому побережью смогут отправиться пассажиры из Новосибирска компанией S7. А уже с 6 числа из Петербурга — бортом Smartavia.
Первое время рейсы будут только два раза в неделю — по средам и по субботам. Время в пути до Геленджика из Северной столицы — чуть больше четырех с половиной часов.