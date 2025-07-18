Лукашенко потребовал привлечь горожан к работе на полях

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Глава государства заявил о нехватке кадров в разгар сельхозработ и пригрозил «отрывать головы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нехватке механизаторов в разгар уборочной кампании и пригрозил жесткими мерами. Об этом передает корреспондент издания «БелТА».

По словам главы государства, ситуация с кадрами вызывает серьезное беспокойство. Он отметил, что на кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах зачастую трудятся одни и те же специалисты, что ведет к перегрузке и рискам срыва сроков.

«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — заявил Лукашенко.

Он потребовал подключить к работе горожан, имеющих опыт в сельском хозяйстве. По его мнению, каждое предприятие и орган власти должны лично отвечать за формирование кадров.

«С ними (с горожанами. — Прим.ред.) надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая», — уточнил президент.

Лукашенко также подчеркнул необходимость ухода за картофелем, особенно в тех районах, где он уже начал активно развиваться.

Кроме того, президент поинтересовался сроками завершения ремонта зерноуборочной техники, а также готовностью к заправке машин — вопросы с топливом, по его словам, должны быть решены незамедлительно. Лукашенко подчеркнул, что любая небрежность в этот период приведет к прямым потерям урожая.