Депутат Госдумы Горелкин заявил о возможном уходе WhatsApp* с российского рынка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Мессенджером ежедневно пользуются 68% граждан РФ.

Мессенджеру WhatsApp*, возможно, придется покинуть российский рынок. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, сообщает ТАСС.

По его словам, WhatsApp с высокой долей вероятности подпадет под ограничения, применяемые к программному обеспечению из недружественных юрисдикций.

С критикой платформы также выступил член того же комитета Антон Немкин. Он назвал присутствие WhatsApp* в цифровом пространстве России «легальной брешью в национальной безопасности» и отметил, что власти не могут игнорировать тот факт, что миллионы пользователей ежедневно пересылают через него личные данные, документы и переписки.

Немкин добавил, что за последние годы компания не сделала ни одного шага навстречу — не локализовала данные, не открыла представительство в России и не проявила прозрачности.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что WhatsApp* должен соблюдать российское законодательство, если рассчитывает на стабильную работу в стране.

В качестве возможной замены чиновники называют российский мессенджер Max. Горелкин также отметил, что Telegram может сохранить позиции на рынке при условии соблюдения норм законодательства.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Элина Сидоренко считает, что блокировка WhatsApp* возможна, но более вероятен его постепенный уход с рынка по мере усиления российских альтернатив. Она подчеркнула важность информирования граждан о рисках, связанных с использованием зарубежного сервиса, созданного запрещенной организацией.

Депутат Горелкин привел статистику, что WhatsApp ежедневно используют 68% россиян, в то время как Telegram — 55%.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ