«Как мы в детстве»: Виктория Боня рассказала забавную историю о своей дочери

Дочь Виктории Бони пошла на встречу с друзьями в переход в маминых золотых часах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер воспитывает 13-летнюю наследницу Анджелину.

Дочь блогера и телеведущей Виктории Бони Анджелина пошла тусоваться в переход с друзьями в маминых золотых часах. Об этом рассказала знаменитость на вечеринке собственного косметического бренда BONYA BEAUTY.

Телеведущая призналась, что ее 13-летнюю дочь, как и любого подростка, тянет к проделкам и приключениям. У Бони накопилось много забавных историй про наследницу.

Например, недавно Анджелина надела мамины дорогие золотые часы и браслет и отправилась на встречу с друзьями, вспоминала блогер. Причем девочка не предупредила Викторию о том, что одолжила у нее украшения.

«А я заметила это, только когда она вернулась! Там есть такой переход — не метро, но почти! Они сидят там, как мы в детстве — на чердак залезем или на крышу, когда хотелось спрятаться подальше от всех», — заметила Боня.

В последнее время знаменитость стала часто делиться контентом с наследницей на своей странице в социальной сети. В основном это видео, в котором демонстрируется обычный быт Виктории и Анджелины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Виктория Боня месяц жила в московском метро.