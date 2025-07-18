«Как мы в детстве»: Виктория Боня рассказала забавную историю о своей дочери
Дочь Виктории Бони пошла на встречу с друзьями в переход в маминых золотых часах
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Блогер воспитывает 13-летнюю наследницу Анджелину.
Дочь блогера и телеведущей Виктории Бони Анджелина пошла тусоваться в переход с друзьями в маминых золотых часах. Об этом рассказала знаменитость на вечеринке собственного косметического бренда BONYA BEAUTY.
Телеведущая призналась, что ее 13-летнюю дочь, как и любого подростка, тянет к проделкам и приключениям. У Бони накопилось много забавных историй про наследницу.
Например, недавно Анджелина надела мамины дорогие золотые часы и браслет и отправилась на встречу с друзьями, вспоминала блогер. Причем девочка не предупредила Викторию о том, что одолжила у нее украшения.
«А я заметила это, только когда она вернулась! Там есть такой переход — не метро, но почти! Они сидят там, как мы в детстве — на чердак залезем или на крышу, когда хотелось спрятаться подальше от всех», — заметила Боня.
В последнее время знаменитость стала часто делиться контентом с наследницей на своей странице в социальной сети. В основном это видео, в котором демонстрируется обычный быт Виктории и Анджелины.
Ранее 5-tv.ru писал о том, Виктория Боня месяц жила в московском метро.