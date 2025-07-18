В аэропорту Геленджика регистрируются первые пассажиры на рейс в Москву

Фото, видео: 5-tv.ru

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Регулярные перелеты из столицы в Москву будут выполняться один раз в день.

В аэропорт Геленджика прибыли первые пассажиры для регистрации на рейс в Москву. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

На видео можно увидеть красивые виды новейшего аэропорта южного курорта. Жидкокристаллические табло, минималистичные стойки регистрации и навесные арт-объекты интерьера превращают здание в обитель будущего.

«Я наблюдал, как его строят. Лет пять назад его начали закладывать. Смотрели с удивлением. Мы наблюдали, ждали. И когда его построили, вдруг запретили. Было обидно. Так что с интересом сейчас пойду изучать и архитектуру, и аэропорт», — поделился один из пассажиров впечатлениями.

Аэропорт Геленджика начал принимать и выпускать рейсы в воздушную гавань впервые за три года. Регулярные перелеты из Москвы в Геленджик будут выполняться один раз в день. С 8 августа постоянных рейсов должно стать три.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что первый за три года самолет из Москвы прибыл в аэропорт Геленджика. Рейс выполнялся на Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот». На борту находилось 175 пассажиров.