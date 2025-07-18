Первый за три года рейс из Москвы прибыл в аэропорт Геленджика

Фото, видео: 5-tv.ru

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Авиасообщение возобновилось после длительного перерыва.

В аэропорт Геленджика впервые за три года прибыл самолет из Москвы. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно заметить, как воздушное судно приземлилось в Геленджике. Ранее в этот же день стало известно, что из Шереметьево отправился первый регулярный рейс в аэропорт Геленджика.

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», полностью заполненный пассажирами, прибыл в Краснодарский край. Полет занял около четырех часов. Согласно онлайн-табло аэропорта, на субботу, 19 июля, запланировано прибытие еще одного рейса.

Сообщается, что «Аэрофлот» осуществил первый за три года полет в Геленджик на самолете, раскрашенном в стиле гжель. Этот дизайн был разработан для Airbus A321 в 2018 году и приурочен к 95-летию авиакомпании.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие авиакомпании будут выполнять регулярные рейсы в Геленджик. С 24 июля, помимо «Аэрофлота», из Москвы в город-курорт будут летать «Уральские авиалинии». С 7 августа к черноморскому побережью смогут отправиться пассажиры из Новосибирска, воспользовавшись услугами S7. А с 6 числа из Санкт-Петербурга — рейсом Smartavia.