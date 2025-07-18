Брянский депутат предложил штрафовать родителей за фото детей с алкоголем

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Инициатива направлена на защиту несовершеннолетних от вредного влияния.

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой ввести ответственность для родителей, размещающих в соцсетях фотографии, на которых дети изображены рядом с алкогольной продукцией. Об этом сообщает Life.ru.

По мнению депутата, подобное поведение может негативно сказываться на воспитании несовершеннолетних и формировать у них искаженные представления о нормах поведения. В качестве меры воздействия предлагается ввести административную ответственность в виде предупреждения или штрафа за первое нарушение.

При повторных случаях Иванов допускает возможность лишения родительских прав и свободы, если будет установлено систематическое вовлечение ребенка в подобную среду.

«Более жесткий подход предусмотрен в случае, если родитель вовлекает ребенка в систематическое употребление спиртных напитков. Тогда действует статья 151 УК РФ, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы», — поделился Иванов.

Депутат считает, что такая мера позволит ограничить публичную демонстрацию вредных привычек в присутствии детей и станет профилактикой возможных нарушений в будущем.