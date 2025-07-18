Принцесса Лимпопо вышла замуж за яровчанина и переехала в Алтайский край
Фото: 5-tv.ru
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Супруги планируют создать школы английского и русского языков в двух странах.
Принцесса из южноафриканской провинции Лимпопо вышла замуж за жителя города Яровое и переехала жить в Алтайский край. Об этом сообщил телеканал «Вести Алтай».
Тсакани Зенки Мийен, которая является принцессой в своем клане, уже два года живет в Алтайском крае вместе с Артемом Сидоренко. До этого Артем прошел все традиционные обряды на родине невесты: был выкуп невесты и пышная свадьба, на которую собрались около 500 гостей — такова численность клана девушки.
По данным телеканала, принцесса решила перебраться в Сибирь, чтобы быть ближе к родителям своего супруга. Переезд стал продолжением романтической истории, начавшейся между уроженкой ЮАР и россиянином.
Сейчас пара обустраивается в Яровом и строит планы на будущее. Они мечтают открыть две школы: одну — английского языка в Алтайском крае, другую — русского языка в Африке. Таким образом супруги надеются способствовать культурному обмену между странами и расширению языковых знаний у молодежи.