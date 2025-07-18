Грушко: НАТО готовится к военному конфликту с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Soeren Stache

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По словам дипломата, Запад использует Украину в стратегической борьбе с Москвой.

Стратегия Североатлантического альянса сегодня полностью сосредоточена на подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в ходе встречи в Алтайском государственном университете, его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, НАТО реализует курс, направленный на прямое противостояние с Москвой, и наращивает свое военное присутствие на европейском континенте.

«Все военное строительство подчинено лишь одной цели — создать на всех театрах военное превосходство, создать реальные военные угрозы Российской Федерации. И по сути подготовить военную структуру, военную машину НАТО — ЕС, к военному столкновению с Россией», — отметил Грушко.

Он также добавил, что Украина в глазах Запада окончательно утратила самостоятельность и стала лишь инструментом в геополитическом противостоянии.

Грушко напомнил, что Россия не раз выражала обеспокоенность действиями альянса, включая расширение военной инфраструктуры и проведение учений у российских границ. Дипломат также прокомментировал 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, Москва тщательно анализирует введенные ограничения и не исключает принятия ответных контрмер.