+Не лучшие годы: товарооборот между РФ и ЕС может упасть до нуля

Грушко: товарооборот между РФ и ЕС может упасть до нуля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Европейский союз недавно утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Товарооборот между Россией и Европейским союзом (ЕС) может упасть до нулевого уровня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече со студентами и преподавателями Алтайского государственного университета (АлтГУ).

«Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял $417 млрд в 2013 году, то в прошлом году он был 60, в этом году примерно где-то будет 40. Вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля», — заметил Грушко.

Замминистра напомнил о том, что ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Страны Старого света намерены полностью отказаться от энергоносителей из РФ. Он подчеркнул, что против нашей страны развязана «настоящая гибридная война», в которой государства Запада применяют все ресурсы для давления, в том числе и экономическое принуждение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что товарооборот России с Белоруссией обновил исторический максимум. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.