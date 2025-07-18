Замглавы МИД Грушко: у России есть контрмеры на 18-й пакет санкций ЕС

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Новые ограничения затрагивают финансовую, энергетическую и промышленную сферы РФ.

Россия не исключает принятия ответных мер на 18-й пакет санкций, введенных Евросоюзом против РФ. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.

«В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», — отметил дипломат.

По словам Грушко, Москва внимательно анализирует все введенные ограничения, чтобы оценить их влияние на национальную экономику и стратегические интересы.

Новый пакет санкций был официально утвержден в пятницу. В его рамках расширены персональные и секторальные ограничения, затрагивающие финансовую, энергетическую и промышленную сферы.

Замглавы МИД подчеркнул, что любые попытки давления на Россию будут встречены ответом, направленным на защиту интересов страны.

Ранее в ходе выступления в Алтайском государственном университете Александр Грушко заявил, что вся стратегия НАТО нацелена на подготовку к военному столкновению с Россией. Он добавил, что Украина в глазах Запада превратилась в инструмент стратегической борьбы с Москвой, а усиление военного присутствия Североатлантического альянса в Европе вызывает у РФ обоснованную обеспокоенность.