Время заботы, зрелости и тихих перемен: прогноз Таро на неделю с 21 по 27 июля

Фото, видео: 5-tv.ru

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек- подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 21 по 27 июля 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Жрица)

Фото: 5-tv.ru

Эта неделя будет более стабильной, уверенной, с акцентом на комфорт, заботу и самодостаточность. Вы будете чувствовать себя как дома в себе — сильными, уравновешенными, способными наслаждаться простыми радостями. Королева Пентаклей — это карта зрелости, благополучия и мягкой силы.

Здоровье (Карта Таро — перевернутая Шестерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Вы, возможно, все еще чувствуете последствия прошлых нагрузок, но уже начинаете отпускать их. Это время, когда вы перестанете тащить все на себе и вернете баланс. Также возможны приятные встречи или улучшение настроения, особенно через общение или близкие связи.

Не берите на себя больше, чем можете. Найдите поддержку — будь то близкие, друзья или просто время в тишине. Вы не обязаны быть сильными всегда.

Финансы (Карта Таро — Королева Жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Финансы будут в движении. Возможно, придет неожиданная прибыль, завершение старого проекта или новый источник дохода. Эта карта говорит: все идет по плану, даже если вы не видите полной картины.

Будьте открыты переменам. Если что-то внезапно меняется — не бойтесь, это может быть начало удачи.

Отношения (Карта Таро — Влюбленные)

Фото: 5-tv.ru

Если вы в отношениях — это время стабильности, защиты и уверенности. Возможно, вы или ваш партнер проявите больше заботы и силы. Если вы одиноки — велика вероятность знакомства с человеком, который будет уверен в себе и сможет дать опору.

Доверяйте тем, кто проявляет ответственность. Не бойтесь принимать заботу — вы ее заслужили.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — перевернутый Повешенный)

Фото: 5-tv.ru

Вы находитесь в моменте, когда важно не бороться с обстоятельствами, а принять их. То, что кажется застоем, на самом деле — пауза перед новым подъемом. Эта карта напоминает: все меняется по законам Вселенной, и вы не в одиночестве.

Позвольте себе просто быть. Не нужно все контролировать. Все приходит в свое время.