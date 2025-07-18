+Бусы и цветы: Агата Муцениеце начала подготовку к свадьбе с Петром Дрангой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитости готовятся не только к бракосочетанию, но и к рождению малыша.

Актриса Агата Муцениеце начала подготовку к свадьбе с аккордеонистом Петром Дрангой. На это знаменитость намекнула на своей странице в социальной сети.

Артистка опубликовала в сторис фотографию, сделанную в одном из московских свадебных салонов. В кадр попал стол с разложенными на нем аксессуарами: цветы из ткани, бусы, стразы. Вероятно, что знаменитость выбирает украшения для своего будущего подвенечного платья. Дату торжества звезды еще не озвучили.

Возлюбленные готовятся не только к свадьбе, но и к появлению на свет ребенка. Сейчас Муцениеце активно играет в сериале. Но сразу после завершения съемок этого проекта она планирует уйти в декретный отпуск.

Для Петра этот малыш станет первенцем. А вот Агата уже успела познать радость материнства. Сына Тимофея и дочь Мию она родила в первом браке с актером Павлом Прилучным. Экс-возлюбленные поженились в 2011 году, а документы о разводе подписали в 2020-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце намекнула на пол третьего ребенка.