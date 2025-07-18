Электроснабжение после ударов ВСУ в Запорожской области было восстановлено

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

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Губернатор региона Балицкий поблагодарил жителей за терпение.

Электроснабжение в Запорожской области было восстановлено. Инфраструктура пострадала в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Электроснабжение полностью восстановлено на всей территории Запорожской области. Благодарю энергетиков и оперативные службы за слаженную работу», — поделился глава области.

Помимо этого, губернатор выразил благодарность жителям за терпение. Он также уточнил, что несмотря на атаку на объекты инфраструктуры и попытки разрушить ход мирной жизни со стороны ВСУ, стоит с пониманием относится к внештатным ситуациям.

Из-за резкого включения электроприборов наблюдались кратковременное отключение и снижение уровня снабжения в некоторых районах региона. Евгений Балицкий попросил граждан проявить терпение до полной стабилизации ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что значительная часть Запорожской области осталась без электричества. Среди обесточенных были Приазовский и Приморский округа, Мелитополь и часть Энергодара. Электроснабжение пытались восстановить в круглосуточном режиме.