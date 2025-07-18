«Главное— любовь»: премьера клипа SHAMAN «Прямо по сердцу» состоится 20 июля

Фото: муз тв

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Визуальный ряд, подобранный артистом к этой композиции — настоящая поэма.

Премьера клипа заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, на песню «Прямо по сердцу» состоится 20 июля эксклюзивно в эфире МУЗ-ТВ. С этой композицией певец выступит на международном музыкальном конкурсе «Интервидение 2025».

«Прямо по сердцу» — привычная манера для SHAMAN. Харизма и пронзительные тексты артиста никого не оставляют равнодушными. А визуальный ряд к этой композиции — настоящая поэма. Ее составляющие — это завораживающий образ, многогранные символы и, что самое главное, любовь.

«Я играю странника, ищущего смысл. А смысл в этой жизни и самое главное в этой жизни — это любовь», — объяснил задумку Ярослав.

Эстетика клипа продумана до мелочей. Зритель выступает не просто в качестве наблюдателя, он становится непосредственным участником происходящего, чувствует эмоции героя.

«Концепция следующая: мы не привязываемся к планете, мы привязываемся к уединению. То есть Ярослав на планете, где нет людей на первый взгляд. Но в самом конце он доходит до любви. Любовь здесь больше работает как метафора, то есть — путь, ради которого нужно идти. И самое главное, что в конце клипа мы заявляем слово „любовь“ на всех языках участников, которые заявлены в конкурсе», — рассказал режиссер клипа Эльвин Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN представил новую песню «Она того стоит».