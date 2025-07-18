Невеста Лепса Аврора Киба похвасталась роскошным колье за 30 миллионов рублей

Фото: Владимир Андреев/ТАСС

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Такой подарок девушка могла получить от артиста.

Невеста певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба похвасталась роскошным колье за 30 миллионов рублей. Об этом пишет Super.ru.

Пару дней назад молодая возлюбленная 63-летнего артиста пришла к нему на концерт. В этот вечер студентка надела платье с глубоким декольте, а ее шею украшало дорогостоящее колье из белого золота от Cartier. Девушка выложила пост у себя на странице, в котором поздравила своего возлюбленного с днем рождения. Именно в той публикации она засветила колье. Такой «скромный» подарок не остался не замеченным среди пользователей соцсети.

Позже выяснилось, что стоимость украшения в виде двух экзотических птиц оценивается примерно в 30 миллионов рублей. Колье состоит из шести изумрудов, одного сапфира и 899 бриллиантов классической огранки общим весом 6, 49 карата.

Пользователи социальной сети уверены, что такой подарок Авроре сделал Лепс. Ни для кого не секрет, что певец очень красиво ухаживает за студенткой. Например, дарит ей букеты из сотен цветов, а также радует любимую брендовыми вещами, в том числе изысканными ювелирными изделиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что избранница Лепса Аврора Киба рассказала об ухудшении здоровья.