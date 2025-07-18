Четыре человека погибли при падении автомобиля в реку Пьяну

Четыре человека погибли при падении машины в реку в Нижегородской области

Фото: © РИА Новости/Павел Петров

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Трагедия произошла в Нижегородской области.

В Нижегородской области из-за падения автомобиля УАЗ в реку Пьяну погибли четыре человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Погибли двое мужчин и две женщины. Еще один мужчина 1991 года рождения пострадал. Водолазы извлекли тела погибших из реки», — заявил источник в разговоре с журналистами.

По словам собеседника, все случилось в районе поселка Пильна вечером 17 июля. Автомобиль упал в реку с проселочной дороги.

Всего в салоне внедорожника находились пять человек. Один из мужчин сумел выбраться из салона самостоятельно. Он смог спастись. Именно он и попросил очевидцев инцидента вызывать спасателей. Водолазы были отправлены на поиски и вызволение утонувших.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать 11 детей утонула в Мордовии, когда спасала тонущую дочь. Девочка-подросток погибла вместе с матерью. Младшему ребенку нет и года.

Причиной смерти женщины и 17-летней девушки мог стать водоворот. Трагедия произошла во время совместного семейного отдыха.