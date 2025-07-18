Средства ПВО ликвидировали три беспилотника на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — сказано в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. О пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

Регионы России систематически подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ПВО сбили ночью 11 беспилотников над Подмосковьем. Часть украинских дронов ликвидировали на подлете, однако некоторые достигли цели. Из последствий — незначительные повреждения жилых домов в Сергиевом Посаде и Солнечногорске. Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана помощь.

Информации о пострадавших не поступало. На месте падения обломков работают экстренные службы.