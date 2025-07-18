Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

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Глава Незалежной попросил ускорить выполнение договоренностей второго рауда переговоров в Стамбуле.

В пятницу, 18 июля, президент Украины Владимир Зеленский поручил Рустему Умерову, который был назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), активизировать процесс прямых переговоров с Россией в Стамбуле.

«Обсудили сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и ставки верховного главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах. <…> [Следует] активизировать переговорный трек. В этом процессе требуется больше динамики», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также глава Украины сообщил о том, что в настоящее время осуществляется выполнение соглашений, достигнутых в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле.

В четверг Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, сообщила о готовности российской делегации отправиться в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной. По ее словам, переговоры между сторонами находятся в неопределенном состоянии из-за позиции украинской стороны, которая либо уклоняется от встречи, либо еще не определилась с датой нового раунда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приоритетом России остается согласование договоренностей, достигнутых в ходе второго раунда.