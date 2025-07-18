Кремль позитивно оценил решение Киева об активизации переговоров с РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Рюмин; 5-tv.ru

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Пару дней назад Дмитрий Песков призвал все стороны оказать давление на украинские власти для того, чтобы новый раунд диалога состоялся.

Заявление президента Незалежной Владимира Зеленского об активизации переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине является позитивным сигналом. С таким ходом мысли представители Кремля согласны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Это позитивный сигнал, позитивный сигнал. И здесь мы абсолютно согласны, действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — сказал он.

Пару дней назад Песков призвал все стороны оказать давление на Киев для того, чтобы новый раунд переговоров состоялся.

Зеленский ранее днем поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустему Умерову активизировать процесс прямых переговоров с Россией в Стамбуле. Помимо этого, лидер киевского режима отметил, что договоренности, достигнутые во время второго раунда диалога, на данный момент осуществляются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы «коалиции желающих» на Украине станут легитимными целям. Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла от размещения в зоне конфликта иностранных войск.