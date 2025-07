Достаем поп-корн: Трамп поручил срочно рассекретить документы по делу Эпштейна

Фото, видео: 5-tv.ru

Скандальная история материалов расследования по банкиру-педофилу все больше напоминает сериал.

Дело Эпштейна стало еще более запутанным. Дональд Трамп поручил срочно рассекретить материалы по уголовному делу против скандального американского финансиста. Поменял свое мнение глава Белого дома после сенсационной статьи The Wall Street Journal. Его оскорбило, что журналисты приписывают ему отправку рисунка с голой женщиной Эпштейну на юбилей. Теперь Трамп собирается подать в суд.

Есть ли на самом деле у американского президента способности к рисованию — знает корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

У криминального сериала под названием «скандальное дело Эпштейна», за которым следит вся Америка, да что там, весь мир, кажется, новый сезон. И Дональд Трамп всего за сутки сделал его запутаннее. Еще вчера глава Белого дома по телефону заявлял журналистам, что шум вокруг засекреченных материалов расследования банкира-педофила, который покончил с собой в СИЗО Нью-Йорка, — это мистификация политических противников, и отказывался раскрывать документы расследования.

«Все это дело Эпштейна спровоцировано демократами. Именно демократы заставляют говорить об этом. И все эти досье подготавливают те, кто руководил этим последние четыре года и даже раньше», — заявлял президент США Дональд Трамп.

А уже сегодня ночью на своей страничке в соцсетях Трамп вдруг согласился опубликовать материалы.

«На основе абсурдного количества внимания, уделяемого Джеффри Эпштейну, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания перед большой коллегией присяжных, с учетом одобрения суда. Это мошенничество, осуществляемое демократами, должно закончиться прямо сейчас», — написал Трамп.

Что могло изменить мнение 47-го президента США? Не исключено, что причиной всему — слишком большой резонанс. Оппоненты Трампа в открытую стали уже даже не намекать, а чуть ли не обвинять главу государства в тесных связях с педофилом Эпштейном. The Wall Street Journal на днях сообщило, что Дональд Трамп 20 лет назад якобы подарил Джеффри Эпштейну на 50-летие письмо с рисунком обнаженной женщины и пожеланием, чтобы дни Эпштейна были наполнены «чудесными тайнами». Саму картинку при этом издание не опубликовало. Но Трамп поспешил откреститься.

«Трамп утверждает, что „ни разу в жизни не нарисовал ни одной картины“. На самом деле он нарисовал их немало», — пишет Rolling Stone.

И действительно, сам Трамп еще 15 лет назад в своей книге хвастался, что каждый год пишет картины для благотворительных вечеров.

Во время предвыборной кампании Трамп громко обещал выложить в сеть пресловутый «список вип-клиентов банкира-педофила». Но как только Трамп переехал в Белый дом, отказался от своих слов.

«Можно я скажу кое-что, что всегда поражало меня в этом деле? И почему, как мне кажется, оно раскрывает всю структуру власти в США. Эпштейн, и об этом было публичное свидетельство женщин, которые жили с ним, он презирал американцев. Обычных американцев из среднего рабочего класса. Он вообще не считал их полноценными людьми, совсем», — отмечал журналист Такер Карлсон.

Дело Эпштейна, пожалуй, сейчас главное политическое шоу Америки. Финансиста и миллиардера арестовали и посадили на 13 месяцев еще в нулевых за склонение к занятию проституцией и изнасилование несовершеннолетней. В 2019-м дело начали рассматривать вновь. И уже тогда стало понятно — жертв Эпштейна сотни.

Следствие считает, что банкир организовал целую сеть по торговле несовершеннолетними. А посетителями педофильских вечеринок якобы были чиновники, артисты и бизнесмены. Именно их имена вроде как и содержатся в засекреченном списке Эпштейна.

Масла в огонь конспирологии подлила видеозапись последней ночи Джеффри Эпштейна в камере СИЗО перед его смертью. На 11-часовой трансляции журналисты обнаружили, что одна минута пропала. Тут же возникли теории заговора, что с Эпштейном могли расправиться, чтобы он молчал.

«Каждую ночь видео перезагружается, и каждую ночь должна пропадать одна и та же минута. Мы ищем видеозаписи за другие дни, чтобы доказать это», — заявляла генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Известно, что в материалах уголовного дела так или иначе упоминаются бывший американский президент Билл Клинтон, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, Билл Гейтс и многие другие. Да и сам Трамп. Однако, появление в документах тех или иных политиков или бизнесменов ничего не доказывает. Зато их оппоненты с радостью спекулируют этой темой. В лучших традициях американских шоу. И с сегодняшним заявлением Трампа — show must go on.