Фото, видео: www.globallookpress.com/KUBANOV PAVLO UKR; 5-tv.ru

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Бывший глава правительства страны объяснил, почему Зеленский не идет на новый раунд переговоров.

Перестановки, которые устроил Зеленский в своем правительстве, — ничто иное, как отвлекающий маневр, который нужен, чтобы отвлечь население от реальных проблем. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал бывший премьер Украины Николай Азаров.

Он напомнил, что киевский режим пошел на прямое нарушение конституции, когда решил сменить кабинет министров в условиях военного положения. Точно так же поступили, когда продлевали истекшие полномочия Зеленского. В этом случае вся исполнительная ветвь власти на Украине становится нелегитимной.

«Никакая конституция не действует на территории, контролируемой киевским режимом. То, что им говорят делать их западные хозяева, то они и делают. Кабинет министров вместе с Зеленским, то есть киевский режим, является главным препятствием на пути мирного процесса», — считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Азаров считает, что киевский режим намерен продолжать конфликт. И что Зеленский пойдет на новый раунд мирных переговоров только по команде западных спонсоров.