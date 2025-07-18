Не только «Аэрофлот»: какие авиакомпании будут летать в Геленджик

Как минимум четыре авиакомпании будут летать в Геленджик

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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География городов будет постепенно расширяться.

Первые самолеты свяжут Геленджик с Москвой. Но на фоне огромного спроса со стороны туристов авиакомпании спешат изменить расписание и вводят дополнительные рейсы.

«С сегодняшнего дня „Аэрофлот“ возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Геленджик. Первый рейс с полной загрузкой. С самого начала продаж наблюдался очень высокий уровень спроса. Поэтому мы нашли возможность добавить второй ежедневный рейс с 1 августа, третий ежедневный рейс начнет выполняться с 8 августа», — рассказал директор департамента управления сетью и доходами ПАО «Аэрофлот» Дмитрий Кравченко.

География городов, из которых запустят прямые рейсы до Геленджика, будет постепенно расширяться. Пополнится и список авиакомпаний.

Так, уже 24 июля из Москвы, помимо «Аэрофлота», в город-курорт начнут летать «Уральские авиалинии». С 7 августа к черноморскому побережью смогут отправиться пассажиры из Новосибирска компанией S7. А уже с 6 числа из Петербурга — бортом Smartavia.

Первое время рейсы будут только два раза в неделю — по средам и по субботам. Время в пути до Геленджика из Северной столицы — чуть больше четырех с половиной часов.