Туристы, бизнесмены и Сергей Жигунов: кто летит первым рейсом в Геленджик

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Пожарская; 5-tv.ru

Многие купили билеты сразу, как узнали о запуске авиасообщения.

В Геленджик летит первый борт из Москвы. Такая возможность появилась в связи с открытием обновленного терминала аэропорта. Авиагавань будто расправила крылья. Это суперсовременное здание. Комфортные зоны ожидания продуманы до мелочей, что важно для самых взыскательных путешественников.

Независимые зоны климат-контроля, которые специально адаптированы для юга России. При создании концепции был просчитан и весь маршрут: от остановки на парковке и расстояния до терминала, к которому нужно идти с чемоданами, и до посадки в самолет. Архитекторы смогли обеспечить такой комфорт, что, попадая в зал, пассажиры больше не чувствуют предполетного волнения.

Этому помогает и понятная навигация, благодаря которой там невозможно заблудиться. Весь комплекс, от регистрации до трапа самолета, удобен как для семей с детьми, так и для маломобильных граждан. Персонал и системы воздушной гавани настроены на обслуживание до 900 пассажиров в час. А в год это будет до миллиона человек.

Первый рейс вылетел сегодня из Москвы в 11:20. Самолет Airbus A321 вмещает 183 пассажира. Приятное возбуждение от путешествия к морю и причастности к историческому событию испытывали все пассажиры, с кем разговаривали съемочные группы «Известий».

Многие купили билеты сразу, как только увидели новость о запуске авиасообщения. Это направление традиционно пользуется повышенным спросом, особенно в сезон отпусков. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок сейчас на борту, он успел рассказать, что, кроме туристов, летит и много бизнесменов. Это подчеркивает востребованность маршрута. Кадры получены за несколько минут до взлета.

Шереметьево-Б. Один из самых больших терминалов. И один из самых загруженных. Особенно летом. И это место, откуда улетает первый рейс в новый аэропорт Геленджика. Особый рейс, к которому приковано очень много внимания.

Люди, сумки, суета. Все рвутся на юг. И новое направление, Геленджик, стало долгожданным событием.

Действительно, не верится. Рейс в Геленджик появился неожиданно. До этого на юге страны работал только один аэропорт. Семья Григоровых срочно купила билеты.

«По всем новостям вот прошла информация, а мы как раз искали варианты, как попасть на море, на какое-нибудь. Думали ехать на машине. И тут вот открыли полеты, мы сразу купили билеты и вот улетим», — делится Ольга Григорова.

Собрались, прибыли в аэропорт. Про новый терминал в Геленджике они слышали. Но даже не успели рассмотреть его. Мы показали фотографии.

Кто-то на отдых, кто-то по работе. Известного актера Сергея Жигунова заметили у стойки регистрации. Летит на гастроли. О том, что первым рейсом в Геленджик, узнал от нас.

«Несколько минут на регистрацию и волнение перед важным полетом. У нас есть возможность самим его совершить. Вылет в 11:20. Все, с этого момента мы — точно пассажиры исторического рейса. Вот посадочный талон, идем к указанному выходу», — рассказывает корреспондент.

Вот последние приготовления, команда на месте. Полная загрузка.