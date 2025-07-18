Первый регулярный рейс в Геленджик вылетел из аэропорта Шереметьево

Фото, видео: 5-tv.ru

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Время в пути — порядка четырех часов.

Из аэропорта Шереметьево в направлении Геленджика отправился первый за долгое время регулярный рейс. В 11:34 по московскому времени воздушное судно Airbus A321, принадлежащее авиакомпании «Аэрофлот», поднялось в небо. Кадры с борта публикует 5-tv.ru.

«Последние приготовления закончены, команда заняла свое место, полная загрузка», —поделился корреспондент Виктор Синеок.

Все пассажиры, которые должны были лететь, уже заняли свои места в самолете. Борт отправится в Краснодарский край с полной загрузкой. Время в пути составит порядка четырех часов.

В аэропорту Геленджика на электронном табло уже можно увидеть информацию о прибытии самолета из Москвы. На данный момент это единственный рейс на этом направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подготовке к первому рейсу в новый аэропорт Геленджика. Туристы признались, что сразу приняли решение купить билеты, когда появилась такая возможность. Все службы аэропорта успешно прошли проверку и готовы к приему пассажиров. Специалисты называют новый аэропорт на юге России одним из самых передовых.