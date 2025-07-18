Радостное ожидание: атмосфера в Шереметьево перед первым рейсом в Геленджик

В Шереметьево пассажиры ожидают первый вылет в аэропорт Геленджика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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А на табло новой воздушной гавани в Краснодарском крае уже появилась информация.

В аэропорту Шереметьево в Москве пассажиры готовятся к полету в Геленджик. Впервые за долгое время рейсы в этот город отправились в пятницу, 18 июля. 5-tv.ru публикует кадры из воздушной гавани столицы.

«Шереметьево-„Б» — один из самых больших терминалов в стране и один из самых загруженных — особенно летом. И это то место, откуда вылетает первый рейс в новый аэропорт Геленджика, особый рейс, к которому приковано очень большое внимание», — отметил корреспондент Виктор Синеок.

Семья Григоровых, одна из групп отдыхающих, рассказала, что как только появились рейсы, они сразу же выбрали это направление и купили билеты.

«Мы как раз искали варианты, как попасть на море, на какое-нибудь. Думали ехать на машине и тут вот открыли полеты — мы сразу купили билеты», — рассказала туристка из семьи Григоровых.

В это время в аэропорту Геленджика на электронном табло была отображена актуальная информация о прилете самолета из Москвы. В данный момент это единственный рейс, указанный на табло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подготовке к открытию аэропорта в Геленджике.