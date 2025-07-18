Ракова рассказала о персонализированном подходе к пациентам благодаря ИИ

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Уже подготовлено более двух миллионов сводок ЭМК.

В столичном здравоохранении продолжается активное внедрение цифровых технологий. О ходе работы рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы запустили в столице ИИ-агента для саммаризации сведений из электронных медицинских карт москвичей. Он автоматически анализирует историю обращений, результаты обследований, назначения и готовит для врача структурированную сводку по теме каждого конкретного визита пациента», — рассказала Ракова.

Специальный ИИ-агент, который уже подготовил свыше 2 млн сводок из электронных медицинских карт (ЭМК), начал работу в системе столичного здравоохранения более месяца назад. Эти сводки позволяют врачам быстрее ориентироваться в обширной информации о пациенте и принимать решения без потери времени. Сейчас в системе ЭМК собрано более 4,2 млрд записей, включая протоколы осмотров, результаты анализов, вызовы скорой помощи и назначения.

Как отметила Анастасия Ракова, благодаря ИИ медицинская помощь становится более оперативной и точной, а пациент получает ее без задержек. Цифровые сервисы работают как единая система и сопровождают человека на каждом этапе — от записи до назначения лечения.

«Искусственный интеллект здесь работает как умный навигатор — незаметный, но важный помощник в системе здравоохранения нового поколения. Для самого человека это еще и дополнительная гарантия, что ни одна деталь из его медицинской истории не будет упущена», — указала заммэра.

Так, при записи к врачу москвич может указать цель визита, после чего система подбирает подходящего специалиста. Если пациент жалуется на общее недомогание или боль, автоматически подключается дополнительный ИИ-сервис, который в формате короткого опроса уточняет жалобы и формирует первичную клиническую картину. С момента запуска было проведено уже более 4,3 млн таких опросов.