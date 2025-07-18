ПВО сбили ночью 11 беспилотников над Подмосковьем

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Удары дронов повредили частные дома в Сергиевом Посаде и Солнечногорске.

Системы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины над Московской областью в ночь на 18 июля. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью Подмосковье подверглось атаке вражеских беспилотников. Силами ПВО сбито 11 дронов над пятью округами: Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск», — отметил Воробьев.

По его словам, основная часть дронов была уничтожена еще на подлете, что позволило избежать серьезных последствий. Тем не менее, некоторые беспилотники достигли территории региона и нанесли незначительный ущерб жилым объектам.

«В Сергиево-Посадском городском округе, в коттеджном поселке, повреждены фасады и остекление двух частных домов. В Солнечногорске, в деревне Марьино, разрушены забор, часть стены и оконные конструкции частного дома», — говорится в сообщении.

Воробьев добавил, что на местах работают все экстренные службы. Жителям, чье имущество пострадало, будет оказана необходимая помощь. Информации о пострадавших не поступало.